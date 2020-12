Stale Solbakken foi confirmado, esta quinta-feira, como o novo selecionador de futebol da Noruega, numa contratação com efeitos a partir de 7 de dezembro, próxima segunda-feira. O treinador de 52 anos sucede a Lars Lagerback.

Segundo a Associação de Futebol Norueguesa (NFF), as conversas com Solbakken, que já decorriam há algum tempo, foram feitas «em total transparência» para com Lagerback, que falhou o apuramento para o Euro2020, após a derrota com a Sérvia, no play-off.

Solbakken tinha deixado o Copenhaga no início de novembro, clube no qual Jess Thorup foi o seu sucessor, após um mau início de época no emblema da capital da Dinamarca.

«Para mim é uma boa altura para assumir. Lars Lagerback e Per Joan Hansen fizeram um trabalho sólido e desenvolveram uma base com a qual será empolgante trabalhar», referiu Solbakken, citado pela NFF. Na nova geração dos nórdicos, Solbakken encontra nomes como Haaland (Borussia Dortmund) e Martin Odegaard (Real Madrid).

Solbakken tem uma carreira muito ligada ao Copenhaga, onde venceu oito ligas, duas taças e teve várias qualificações para a Liga dos Campeões e Liga Europa.