A Dinamarca recebeu e venceu esta quarta-feira a Suécia, por 2-0, em Brondby, em jogo de caráter particular de seleções.

Após o 0-0 ao intervalo, os golos de Jonas Wind e Alexander Bah, respetivamente aos 61 e 74 minutos, deram o triunfo à Dinamarca.

A Suécia é adversária de Portugal na Liga das Nações, prova para a qual os suecos olham agora, na próxima semana. Não jogando contra Portugal e estando já fora das contas do apuramento, têm dois jogos que podem mexer com o grupo. No sábado, os nórdicos recebem a Croácia (19h45) e deslocam-se a França na próxima terça-feira, dia 17 (19h45).

Portugal e França têm dez pontos cada, a Croácia três e a Suécia ainda não pontuou em quatro jogos.