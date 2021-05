O futebolista do Vitória de Guimarães, Gideon Mensah, foi convocado para a seleção do Gana, para os encontros particulares frente a Marrocos e Costa do Marfim, em junho.

O lateral-esquerdo dos minhotos figura numa lista de 30 jogadores do selecionador Charles Akonnor para os jogos agendados para 8 de junho (Marrocos) e 12 de junho (Costa do Marfim).