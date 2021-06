A seleção de Marrocos venceu Gana esta terça-feira, por 1-0, em jogo particular de seleções, realizado em Rabat.

Com o médio do Benfica, Adel Taarabt, a titular, a seleção marroquina marcou o único golo do jogo aos 69 minutos, por El Hamiq.

Taarabt foi substituído aos 76 minutos, já com o 1-0 no marcador, por Chair.

Já a seleção de Cabo Verde perdeu por 2-0 com a de Senegal. Idrissa Gueye e Sadio Mané marcaram os golos do encontro.

Também esta terça-feira, e com o extremo do Boavista Yusupha Njie a titular, a seleção da Gâmbia venceu a de Togo, por 1-0.