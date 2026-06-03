A Nigéria, de Moffi e Zaidu, empatou por 2-2 frente à Polónia, de Kiwior, Bednarek e Pietuszewski. O avançado ex-FC Porto marcou o primeiro golo do encontro.

Um duelo marcado pela presença de vários jogadores do FC Porto e que começou precisamente com golo de um campeão nacional. Terem Moffi, que esteve emprestado meia temporada aos azuis e brancos, correspondeu ao passe de Simon e, aos 23 minutos, atirou para o 1-0.

A resposta polaca chegou em cima do intervalo. Potulski, assistido por Zalewski, restabeleceu a igualdade na partida.

No segundo tempo e já com Zaidu em campo, a Nigéria voltou à vantagem com golo de Onuachu. O avançado do Trabzonspor não desperdiçou a grande penalidade e atirou para o 2-1.

Nos dez minutos finais, Kiwior e Pietuszewski entraram em campo e assistiram, da primeira fila, ao golo do empate. Przemyslaw Wisniewski atirou um autêntico míssil à baliza defendida por Okoye e fez o 2-2 com um golaço do meio da rua.