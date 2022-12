Selim Amallah chegou às meias-finais do Mundial 2022 com a seleção de Marrocos, mas foi novamente afastado do plantel principal do Standard Liège e relegado para a equipa B por se recusar a renovar o contrato que expira no final da época.

«Decidimos enviar Selim Amallah e três outros jogadores para a equipa B. Não faremos nada para aumentar o valor de mercado dos jogadores que vão sair de graça», garantiu o CEO do Standard, Pierre Locht, ao Het Laatste Niews.

«Não vamos fazer o trabalho sujo para as outras equipas. O mais fácil seria deixá-los jogar, mas seria um sinal perigoso. Admitir que podes continuar a jogar e depois sair de graça seria a morte do clube», completou.

O treinador, por sua vez, lamentou a perda de um jogador que foi um destaques da equipa nesta primeira metade da temporada, mas que já havia sido afastado do grupo.

«É muito triste. O Selim foi um dos nossos melhores jogadores nos jogos que disputou antes do Mundial, mas é preciso manter certos valores em mente e às vezes tomar decisões difíceis. O clube define o rumo», frisou.

No Qatar, recorde-se, Amallah foi utilizado por Walid Regragui em sete jogos.