Sadio Mané é uma das grandes estrelas do futebol mundial, mas não esquece as origens. O avançado do Liverpool doou mais de 500 mil euros para a construção de um hospital em Bambaly, no Senegal, a sua terra natal.

O jogador, que já tinha doado cerca de 300 mil euros para a construção de uma escola, consegue assim dotar a pequena aldeia na província de Sédhiou de uma unidade hospitalar, que incluirá uma maternidade, dentistas e consultórios.

Recentemente, Mané foi recebido pelo presidente Macky Sall, já que conta com o apoio estatal para a contratação de pessoal médico.