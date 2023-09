O futebolista do Bayern Munique, Serge Gnabry, vai parar «várias semanas» na sequência de uma fratura no antebraço esquerdo, sofrida no jogo de terça-feira ante o Preussen Münster, da Taça da Alemanha.

«Foi confirmado que Serge Gnabry sofreu uma fratura do cúbito, no antebraço esquerdo, durante o jogo do Bayern com o Preussen Münster, depois de um raio-x feito na sequência do jogo», referiu o Bayern, em nota oficial, ainda na noite de terça-feira.

Esta quarta-feira, o internacional germânico de 28 anos, vai «ser operado e ficará ausente várias semanas», referiu o treinador, Thomas Tuchel, após o jogo da Taça. «É um duro golpe para ele, mas também para nós. É um jogador importante», disse, ainda.

Gnabry saiu lesionado aos 11 minutos da partida com a equipa da terceira divisão, que o Bayern venceu por 4-0, após choque com o guarda-redes do Münster, Johannes Schenk.