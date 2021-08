Cerca de um mês após a atribuição dos Jogos Olímpicos de 2032 à cidade australiana de Brisbane, começam a surgir os candidatos à competição seguinte. O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, confirmou a intenção do país em acolher o maior evento desportivo do mundo.

«Estamos a preparar candidaturas. Para já, temos várias cidades, como São Petersburgo e Kazan», afimou Lavrov, citado pela Agência Tass, num evento com os atletas russos medalhados em Tóquio.

Este anúncio surge numa altura em que o desporto russo está debaixo de uma sanção de dois anos, imposta pela Agência Mundial Antidopagem (WADA), em consequência da descoberta de um programa estatal de doping. A proibição impede os atletas russos de competir sob a bandeira do país, como foi o caso em Tóquio2020 e se espera que aconteça em Pequim2022 e, caso se qualifiquem, no Mundial de Futebol do próximo ano