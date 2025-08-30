Internacional
OFICIAL: João Mário, Rafa e Tiago Djaló têm novo treinador no Besiktas
Sergen Yalçin está de volta ao clube e sucede a Solskjaer
Sergen Yalçin é o novo treinador do Besiktas. O treinador de 53 anos foi oficializado pelo clube turco na manhã deste sábado e sucede a Ole Gunnar Solskjaer no cargo.
«O Beşiktas notificou a Plataforma de Divulgação Pública (KAP) que Sergen Yalçin foi nomeado treinador principa. Um contrato foi assinado até ao final da temporada 2026/2027», informa o Besiktas.
Os portugueses João Mário, Rafa Silva e o recém-chegado Tiago Djaló têm assim novo treinador, sendo um regresso: Yalçin, de 53 anos, já tinha treinado o Besiktas cerca de duas épocas e meia, desde meados de 2019/20 até ao final de 2021/22.
