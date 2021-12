429 golos em 788 jogos, Sergio Kun Aguero anunciou esta manhã o final da carreira – em lágrimas –, devido a um problema cardíaco detetado no final do mês de outubro.

Desses 429 golos, o último foi marcado com a camisola do Barcelona, e curiosamente foi o último.

A 24 de outubro, o avançado de 33 anos reduziu ao minuto 90+7 minutos para 2-1 no clássico frente ao Real Madrid, frente ao Real Madrid. Seria então a última vez que Kun faria o gosto ao pé no futebol profissional.

Recorde aqui esse golo:

Menos de uma semana depois, o internacional argentino foi titular na receção dos culés ao Alavés, mas saiu ainda antes da primeira parte, aos 42 minutos, na altura apresentando um «desconforto no peito».

Ao longo da carreira, Sergio Aguero foi goleador no Independiente, no Atlético de Madrid, no Manchester City e por fim no Barça. É até hoje o melhor marcador dos citizens.

Deixa o futebol com com 22 títulos no currículo: cinco ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, três Supertaças inglesas, seis Taças da Liga inglesa, uma Copa América, dois Mundiais de sub-20, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia, uma medalha de Ouro olímpica e uma Intertoto.

(Imagens vídeo Eleven Sports)