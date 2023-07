Sergio Busquets foi apresentado este domingo como reforço do Inter Miami, tal como já era expectável.

O médio espanhol assinou um contrato válido até 2025 com o emblema da Major League Soccer (MLS).

Busquets vai, assim, reencontrar Lionel Messi, com quem dividiu o balneário do Barcelona entre 2008 e 2021.

Filho de Carlos Busquets, antigo guarda-redes do Barcelona, Sergio integrou os escalões de formação «blaugrana» em 2005, quando tinha 17 anos e somou mais de 700 jogos pelo clube com o qual terminou contrato no mês passado.

No currículo, conta com 31 títulos pelo Barça, incluindo nove títulos de campeão espanhol, sete Taças do Rei, três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias e sete Supertaças de Espanha.

Além disso, foi campeão do Mundo e campeão europeu com a seleção espanhola.