O treinador português Sérgio Conceição fez a antevisão ao encontro do Milan ante o Inter para a primeira mão da Taça de Itália, assumindo que a sua equipa vai entrar em campo com a ambição de ganhar.

«Tentaremos fazer um bom jogo, o Inter é uma equipa forte, com um treinador de longa data e um jogo sólido, mas queremos vencer», referiu, dizendo que relativamente à temporada, não está «habituado a estar em nono lugar», porque luta «todos os anos por objetivos importantes».

Sobre o raspanete de Kyle Walker a João Félix, Sérgio disse que é algo «normal» entre jogadores, afirmando que «a comunicação é importante».

Conceição falou também de Rafael Leão e da questão da consistência. «Eu já o conhecia de Portugal. Depois, há toda uma evolução que ele deve ter. Se joga, é intermitente. Se entra depois e faz a diferença, devia ter jogado desde início. Também ficou perplexo com as pessoas que falam do futebol dessa forma. Continuo com a mesma opinião: em termos de qualidade, é um dos melhores do mundo. Depois, é preciso ter consistência para chegar ao fim da época com 25 golos e muitas assistências. Se ele encontrar essa continuidade será um dos melhores do mundo», defendeu.

Já sobre o ponta de lança Santiago Giménez, o técnico defendeu o atleta. «Um período de adaptação é absolutamente normal. O Giménez chega, marca quatro, cinco golos e depois há um declínio. Mas acontece com todos os jogadores, porque a liga italiana é um dos melhores campeonatos do mundo», referiu.

Milan e Inter vão defrontar-se na quarta-feira, no estádio Giuseppe Meazza (20h00).