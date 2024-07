O Internacional de Porto Alegre está interessado em Sérgio Conceição, porém, segundo confirmou o Maisfutebol, não há qualquer proposta, nem sequer negociações, para a contratação do técnico ex-FC Porto.

Apesar de ser noticiado no Brasil que Conceição reúne consenso por parte dos dirigentes do clube de Porto Alegre, um eventual acordo é visto como muito improvável. Sobretudo porque, da parte de Conceição, não haverá neste momento interesse numa possível mudança para o Brasil. Até pela débil situação financeira do Internacional, atual 12.º classificado do campeonato brasileiro.

Sérgio Conceição está neste momento a reconfigurar a sua equipa técnica, após a saída de Vítor Bruno, que assumiu o comando técnico do FC Porto, e aguarda por um projeto ambicioso para voltar ao ativo.

O técnico de 49 anos terminou formalmente no final de junho o vínculo que o ligava aos dragões. Em sete épocas ao serviço do FC Porto, Sérgio Conceição tornou-se no técnico com mais jogos na história do clube (377) e conquistou onze títulos: três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.