Sérgio Conceição empatou (1-1) com o Al Fayha na estreia na Liga saudita. Karim Benzema ainda teve a oportunidade de dar o triunfo ao treinador português, mas falhou o penálti aos 88 minutos.

Recorde o filme do jogo.

O Al Ittihad era dono e senhor da posse de bola. No entanto, o domínio do esférico não se traduzia em grandes oportunidades de fazer o golo. Os orientados de Sérgio Conceição contavam apenas com uma boa chance na primeira parte, logo nos instantes iniciais.

Aos seis minutos de jogo, Karim Benzema perdeu a oportunidade de fazer o golo. Dentro de área - e apenas com o guarda-redes pela frente - o avançado francês atirou fraco para defesa fácil do guardião da equipa da casa, Mosquera.

A equipa do treinador português continuou a assumir a iniciativa. O Al Fayha, por sua vez, estava confortável com as linhas baixas a tentar ferir através de ataques rápidos. Estratégia que deu frutos.

Já perto do intervalo, a equipa da casa construiu um contra-ataque pelo corredor esquerdo. Fashion Sakala foi veloz, encarou o defesa já dentro de área, puxou para o pé esquerdo e atirou cruzado para o primeiro da partida (45m).

Balde de água fria a acabar o primeiro tempo!

Resposta era precisa e Sérgio Conceição operou alterações logo ao intervalo. O filme do jogo continuou o mesmo: Al Ittihad com mais bola e Al Fayha confortável a ter linhas baixas.

Depois de muita insistência, o golo do empate surgiu… vindo do banco.

Moussa Diaby pelo corredor direito criou um cruzamento com conta, peso e medida. Ahmed Al-Ghamdi, que tinha apenas um minuto em campo, respondeu com qualidade e, no centro da grande área, desviou de cabeça para o 1-1 (64m).

O Al Ittihad teve uma oportunidade de ouro para operar a reviravolta, mas o avançado francês não estava nos seus dias. Benzema não conseguiu levar a melhor no frente a frente com Mosquera, que adivinhou o lado e defendeu a dois tempos (88m). Não houve mais golos e o apito final ditou um empate.

Com este resultado (1-1), Sérgio Conceição escorrega na estreia na Liga Saudita e foge um pouco mais da luta pela liderança. O Al Ittihad mantém-se em terceiro com nove pontos, a menos três do líder Al Nassr que ainda não jogou na jornada. O Al Fayha, por sua vez, é oitavo com oito pontos.