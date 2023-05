O Galatasaray, onde joga o futebolista português Sérgio Oliveira, sagrou-se, esta terça-feira, campeão nacional na Turquia, na 36.ª e antepenúltima jornada do campeonato.

A equipa comandada por Okan Buruk venceu esta tarde na visita ao Ankaraguçu, por 4-1, com Sérgio Oliveira, que foi titular, a fechar os números do triunfo para o título, com um golo de cabeça, após canto de Akturkoglu, aos 78 minutos.

O Galatasaray, que partiu para a jornada com mais cinco pontos do que o Fenerbahçe e a saber que, se vencesse, era campeão já esta terça-feira, chegou à vantagem aos sete minutos, por Mauro Icardi, após cruzamento de Rashica, na direita. Porém, o ex-Marítimo Milson empatou pouco depois, ao minuto 16. Só que Icardi apareceria novamente, aos 38 minutos, a fazer o 2-1 para o Galatasaray, de cabeça, após cruzamento de Akturkoglu, que fazia a primeira de três assistências no jogo.

O bis de Icardi:

Já na segunda parte, o Galatasaray sentenciou as contas com um golo de Baris Yilmaz, aos 73 minutos, antes de Sérgio Oliveira fazer o resultado final, no seu quarto golo da época, no lance que antecedeu a sua substituição (79m).

O Galatasaray conquista o seu 23.º título de campeão e garante a entrada, como campeão turco, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual é cabeça-de-série.

À partida para a penúltima jornada, na qual recebe o Fenerbahçe, o Galatasaray tem 82 pontos, mais cinco do que a equipa comandada por Jorge Jesus, que até fez a sua parte à mesma hora, ao vencer o Antalyaspor por 2-0, mas sem ver o rival deslizar antes do dérbi que ainda podia mexer com as contas do título.

Em Istambul, o Fenerbahçe chegou à vantagem com um golo de Enner Valencia, logo aos dois minutos, após um grande passe de Arda Guler. Já no último lance do encontro, Miha Zajc fez o 2-0, numa altura em que já havia desilusão e alguns assobios nas bancadas, pela perda iminente do título. A equipa treinada por Jesus isola-se na vice-liderança, com 77 pontos, mais três do que o Besiktas, terceiro com 74.

O golo de Enner Valencia:

O Galatasaray reforça o estatuto de mais titulado, agora com mais quatro campeonatos do que o Fenerbahçe, que tem 19 e já não é campeão desde 2014. Sucede ao Trabzonspor, campeão em 2022, e volta a erguer o troféu, algo que não acontecia desde 2019.