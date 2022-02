A Roma, treinada pelo português José Mourinho e com Rui Patrício e Sérgio Oliveira no onze inicial, empatou na deslocação ao Sassuolo (2-2), em jogo da 25.ª jornada da primeira liga italiana.

A equipa visitante adiantou-se no marcador em cima do intervalo, com uma grande penalidade de Tammy Abraham, aos 45+1’.

No início da segunda parte, o Sassuolo chegou ao 1-1, num lance em que Chris Smalling tentou intercetar um cruzamento e acabou por fazer autogolo. O guarda-redes Rui Patrício foi traído pela trajetória e ainda tocou, mas a Serie A atribuiu mesmo, oficialmente, o autogolo ao defesa ex-Manchester United.

Já sem Sérgio Oliveira em campo - saiu ao minuto 69 para a entrada de Cristante – a equipa da casa ainda chegou ao 2-1 por Hamed Traoré, aos 73 minutos, mas a Roma chegaria ao 2-2 já no terceiro de seis minutos de compensação, em superioridade numérica depois da expulsão de Gianmarco Ferrari ao minuto 79.

Veretout bateu um canto do lado esquerdo e o ex-Benfica Bryan Cristante cabeceou para o 2-2 final. Um jogador do Sassuolo ainda cortou a bola, mas o árbitro apontou de imediato para o relógio no pulso e para o meio-campo, indicando que a bola tinha ultrapassado na totalidade a linha de baliza.

Na classificação, a Roma chega aos 40 pontos e está no sétimo lugar. O Sassuolo é 12.º, com 30 pontos.

Já este domingo, o Milan venceu e é líder à condição e a Udinese de Beto foi goleada pelo Verona.

