A casa de Sergio Ramos, em Bollullos de la Mitación, na região de Sevilha, foi assaltada na passada quarta-feira enquanto o internacional espanhol defrontava o Lens (1-1), em jogo da Liga dos Campeões.

De acordo com as informações do ABC, confirmadas pela agência noticiosa EFE, Pilar Rubio, mulher do jogador, também estava fora devido a compromissos profissionais, mas os filhos estavam em casa com as amas no momento do assalto.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e as autoridades policiais já estão a investigar o caso.

Os ladrões terão levado joias, roupa de luxo e dinheiro.