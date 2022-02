Neymar foi a principal novidade no treino do Paris Saint-Germain esta segunda-feira.

O internacional brasileiro, que se lesionou no tornozelo no final de novembro, voltou a pisar o relvado e deve integrar o lote de convocados dos parisienses para o duelo da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, à semelhança de Ander Herrera, que também trabalhou com o restante plantel.

Em sentido contrário, Sergio Ramos foi a principal ausência e não vai defrontar a antiga equipa, que já está em Paris, com Karim Benzema na comitiva.

(Imagens vídeo Eleven Sports)