Sem clube desde que deixou o Sevilha no final da temporada passada, Sergio Ramos foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço dos mexicanos do Monterrey.

Aos 38 anos, o defesa-central espanhol vai jogar fora da Europa pela primeira vez na carreira.

No Monterrey, será orientado pelo argentino Martín Demichelis e terá como colegas de equipa os espanhóis Óliver Torres (ex-FC Porto) e Sergio Canales, o argentino Lucas Ocampos e o mexicano Jesús Corona (ex-FC Porto).

Com formação no Sevilha, Ramos mudou-se para o Real Madrid em 2005/06 e assumiu-se como um dos pilares dos «merengues» durante 16 épocas, onde colecionou vários títulos, entre Ligas dos Campeões, Mundiais de Clubes e campeonatos espanhóis – além dos dois Europeus e de um Mundial com «La Roja». Depois, aventurou-se no Paris Saint-Germain e, após duas temporadas em França, regressou à Andaluzia.

Ramos assinou por um ano e, segundo o AS, vai auferir cerca de quatro milhões de euros. O número 93 que vai usar está relacionado com o golo que marcou, precisamente ao minuto 93, na final da Champions em Lisboa, em 2014, que valeu «La Décima» ao Real Madrid.

Sergio Ramos jugará en el C.F. Monterrey. El dorsal elegido por una leyenda de nuestro Club: nuestro minuto 93. Un homenaje a todo el madridismo, el recuerdo de un momento que cambió nuestra historia. Siempre agradecidos, @SergioRamos. Mucha suerte y éxitos. pic.twitter.com/h258C0N9U6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2025

O Monterrey, que vai participar no Mundial de Clubes, é segundo classificado do campeonato mexicano.