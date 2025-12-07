Sergio Ramos confirma saída: «Foi o meu último jogo no México»
Experiente central espanhol diz adeus ao Monterrey, após a derrota com o Toluca, de Paulinho
Logo após a eliminação do Monterrey nas meias-finais do Abertura, diante do Toluca, de Paulinho, o internacional espanhol Sergio Ramos confirmou o fim da aventura no emblema mexicano.
«Já o tinha deixado bastante claro. Sim, foi o meu último jogo no México», garantiu o defesa-central de 39 anos, à TUDN.
Sergio Ramos, que até marcou um golo, de penálti, deixou também uma mensagem nas redes sociais. «Estamos tristes, mas com a consciência tranquila por sabermos que demos tudo em campo. É hora de aprender, levantar-nos e saber que isto também faz parte do futebol. O maior lamento é não ter dado uma nova final aos adeptos, que são os que mais merecem», escreveu, no X.
Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.— Sergio Ramos (@SergioRamos) December 7, 2025
La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre… pic.twitter.com/sAsODTz4d9
Ramos somou oito golos nos 34 jogos que disputou com a camisola do Monterrey. Em final de contrato, o ex-Sevilha, Real Madrid e PSG vai ficar livre no mercado.