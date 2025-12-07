Logo após a eliminação do Monterrey nas meias-finais do Abertura, diante do Toluca, de Paulinho, o internacional espanhol Sergio Ramos confirmou o fim da aventura no emblema mexicano.

«Já o tinha deixado bastante claro. Sim, foi o meu último jogo no México», garantiu o defesa-central de 39 anos, à TUDN.

Sergio Ramos, que até marcou um golo, de penálti, deixou também uma mensagem nas redes sociais. «Estamos tristes, mas com a consciência tranquila por sabermos que demos tudo em campo. É hora de aprender, levantar-nos e saber que isto também faz parte do futebol. O maior lamento é não ter dado uma nova final aos adeptos, que são os que mais merecem», escreveu, no X.

Ramos somou oito golos nos 34 jogos que disputou com a camisola do Monterrey. Em final de contrato, o ex-Sevilha, Real Madrid e PSG vai ficar livre no mercado.

