O Barcelona recebeu e venceu o Sevilha por 1-0, esta sexta-feira, em jogo da 8.ª jornada da primeira liga espanhola, decidido com um autogolo de Sergio Ramos, aos 76 minutos.

Na sequência de um cruzamento de Ferran Torres para o segundo poste, Lamine Yamal apareceu na direita da área a desviar de cabeça, num toque que viria a provocar o autogolo de Sergio Ramos.

Os portugueses João Cancelo e João Félix foram titulares na equipa do Barcelona, sendo que Félix saiu ao minuto 72, para a entrada de Ferran Torres, ainda com o 0-0 no marcador.

O encontro ficou ainda marcado, na primeira parte, na equipa do Barcelona, pela saída de Raphinha, lesionado, ao minuto 37.

Na classificação, o Barcelona, que na próxima quarta-feira visita o FC Porto para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões, ascende à liderança, à condição, com 20 pontos. Tem mais um do que o Girona e dois do que o Real Madrid, equipas que se defrontam este sábado na disputa pela liderança. O Sevilha mantém os sete pontos e é, para já, 12.º classificado.

Na terça-feira, o Sevilha visita o PSV, para a Liga dos Campeões.

