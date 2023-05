O guarda-redes do Paris Saint-Germain, Sergio Rico, sofreu um traumatismo cranioencefálico e está internado em estado grave, na sequência de uma queda de um cavalo, em El Rocío, na região de Huelva, informa a agência noticiosa EFE.

O jogador de 29 anos, que esteve no banco, este sábado, no jogo que confirmou o bicampeonato do PSG, em Estrasburgo, teve permissão do clube para viajar - tal como os restantes companheiros - e regressou ao país natal, onde sofreu o acidente.

De acordo com o Relevo, a queda ocorreu por volta das nove da manhã deste domingo, quando outro cavalo, que estava em fuga, colidiu com o animal que Sergio Rico montava e provocou a queda do guarda-redes, que foi transportado para o hospital de helicóptero.

O jogador terá sido mesmo entubado e continua em observação, enquanto são realizados exames médicos.