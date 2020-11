Seis jogos, oito golos, três bis. E golos em todos os cinco jogos que disputou no campeonato. Este é o registo de Cristiano Ronaldo pela Juventus na época 2020/2021, depois de o português ter novamente decidido um encontro, na noite deste sábado.

Desta feita, a ‘vítima’ foi o Cagliari e bastaram quatro minutos, já bem perto do intervalo, para o internacional luso decidir o jogo e selar mais três pontos para a Juventus, que venceu o duelo da oitava jornada por 2-0, subindo assim à condição ao segundo lugar. Vai ver no conforto do sofá o Nápoles-Milan de domingo: é certo que vai ganhar pontos a pelo menos uma destas equipas do topo da tabela.

Num jogo sublime da Juventus, com grande atitude e posse de bola, dinâmica, rapidez e boa execução de movimentos, o golo parecia uma questão de tempo.

Até surgiu ao minuto 11, por Bernardeschi, mas o homem da assistência, Morata, foi apanhado em fora-de-jogo. Um golo também seria anulado ao Cagliari já na segunda parte, com auxílio do vídeo-árbitro, a Klavan, por posição irregular.

No meio este filme, Cristiano Ronaldo a dobrar. Aos 38 minutos, recebeu a bola de Morata à entrada da área, puxou da esquerda para o meio e, com um remate forte, bateu Cragno pela primeira vez. A segunda foi ao minuto 42, num desvio de pé direito, após um canto, que teve um primeiro desvio de Demiral na área.

Mais oportunidades e ataques não faltaram à Juventus, num jogo que ganhou bem e até podia ter sido com goleada. Não foi, mas vale o mesmo nas contas: três pontos.

A Juventus está no segundo lugar, com 16 pontos, a um do Milan, que tem 17 e menos um jogo. O Caglari segue no 10.º lugar, com 14 pontos, mas ainda pode cair posições ao final da jornada.

O 1-0 de Ronaldo:

O 2-0 de Ronaldo: