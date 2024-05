Torino e Bolonha não saíram do nulo (0-0), esta sexta-feira, no duelo que abriu a 35.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Houve várias oportunidades e aproximações perigosas para os dois lados, mas o resultado não sofreu alterações.

Aos 16 minutos da primeira parte, Tonny Sanabria teve uma das melhores ocasiões, para o Torino, mas o cabeceamento levou a bola ao ferro da baliza, após cruzamento de Ivan Ilic na esquerda. Aos 37 minutos, o Torino ficou perto do golo num remate de Michel Aebischer, que passou a centímetros do poste.

Na segunda parte, aos 59 minutos, Aebischer voltou a tentar o golo num remate de fora da área, mas Vanja Milinkovic-Savic fez uma bela defesa. Como fez, aos 67 minutos, Lukasz Skorupski, a negar o golo a Ivan Ilic num remate na área.

Com este resultado, o Bolonha, grande sensação da época na Serie A, mantém o 4.º lugar, agora com 64 pontos, mas pode ver Roma e Atalanta aproximarem-se. A Roma é 5.ª classificada com 59 pontos e menos um jogo (recebe a Juventus no domingo) e a Atalanta é 6.ª classificada com 57 pontos e agora menos dois jogos do que o Bolonha (visita a Salernitana na segunda-feira). O Torino é 10.º, com 47 pontos, mantendo ainda esperanças de acesso às competições europeias na próxima época.