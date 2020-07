Depois do tropeção da Lazio, o Inter de Milão tinha este domingo uma soberana oportunidade para se aproximar do segundo lugar da Serie A, mas desperdiçou-a: no Giuseppe Meazza, os nerazzurri foram derrotados pelo Bolonha por 2-1.

O Inter até entrou bem na partida e aos 22 minutos adiantou-se no marcador, por intermédio de Romelu Lukaku.

No início da segunda parte, mais boas notícias para a formação de Antonio Conte. Soriano foi expulso aos 57 minutos do lado da formação visitante e pouco depois, aos 62m, Lautaro Martínez dispôs de um penálti para aumentar a vantagem. O problema? O argentino falhou na marca dos 11 metros.

A partir daí a tarde começou a correr mal para a equipa de Milão. Mesmo com menos um, o Bolonha conseguiu chegar ao empate aos 74 minutos, através de um golo de Juwara.

Pouco depois, Bastoni também viu cartão vermelho e as duas formações voltaram a jogar de igual para igual. Voltou a aproveitar o Bolonha, que completou a reviravolta a dez minutos do fim.

Com este resultado, o Inter segue no terceiro lugar, a quatro pontos da Lazio. Já o Bolonha é nono, com 41 pontos.