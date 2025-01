A Atalanta escorregou em Udine (0-0) e falhou a colagem ao Nápoles, que este domingo defronta o Verona (19h45), no topo da Serie A italiana.

O desfecho não agradou ao conjunto de Bérgamo, mas até poderia ter sido bem mais penalizador, já que as melhores ocasiões pertenceram à Udinese e tiveram o regressado Alexis Sánchez como protagonista. O internacional chileno acertou por duas vezes nos ferros, no mesmo lance, perto do intervalo.

A melhor oportunidade para os comandados de Gian Piero Gasperini surgiu no tempo de compensação, quando Lazar Samardzic obrigou Sava a uma defesa complicada.

O nulo deixa a Atalanta na segunda posição, com 42 pontos, menos dois do que o Nápoles. Já a Udinese, que somou o quarto jogo consecutivo sem perder no campeonato, é nona classificada, com 26 pontos.

No outro jogo da tarde, o Lecce venceu na casa do Empoli por 1-3. Os forasteiros arrancaram bem no encontro e, aos 11 minutos, já venciam por dois golos, marcaram Tete Morente e Krstovic, que bisou perto do fim. Pelo meio, Cacace reduziu pelos locais. As duas equipas somam os mesmos 20 pontos na tabela.

Ainda neste neste sábado joga-se o «derby della Mole», entre o Torino e a Juventus (17 horas), e Sérgio Conceição estreia-se pelo AC Milan, na Serie A, com a receção ao Cagliari (19h45).