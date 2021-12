O avançado da Fiorentina Dusan Vlahovic marcou por uma vez na receção ao Sassuolo (2-2) e igualou o registo de golos num ano civil na Serie A de Cristiano Ronaldo.

Em 2020, o internacional português chegou aos 33 golos, meta agora alcançada pelo jogador sérvio que pode ultrapassar CR7. Isto porque a Fiorentina ainda tem pela frente mais uma partida este ano, agendada para quarta-feira, diante do Verona.

Para chegar a este registo, o avançado sérvio de 21 anos precisou de 42 jogos, enquanto Ronaldo apontou 33 golos em apenas 29 partidas.

O italiano Felice Borel detém o recorde de maior número de golos num ano civil no campeonato italiano (41), ao serviço da Juventus em 1933, seguido do sueco Gunnar Nordahl, pelo Milan, em 1950, com 36.