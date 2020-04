Foi uma votação que não deixou qualquer margem para hesitações com todas as 20 Sociedades Desportivas que competem na Série A italiana a votarem favoravelmente, em plena Assembleia Geral da Liga Série A, pelo regresso da competição de forma a concluir o que falta da temporada, estando agora nas mãos das autoridades de saúde o «sim» ao recomeço da competição.



A vontade foi expressa esta manhã numa assembleia, através de videoconferência, que contou com a totalidade dos clubes que militam na série A, com a nota emanado no final a não deixar dúvidas quanto à votação e à vontade que prevalece entre os emblemas italianos: «confirmou, por unanimidade de votos de todas as vinte empresas associadas, em videoconferência, a intenção de concluir a temporada desportiva 2019-2020, se o governo permitir que ela ocorra, em total conformidade com as normas de saúde e segurança», refere esta nota divulgada após a reunião.

A decisão unânime dos clubes em reatar a competição surge na véspera da importante reunião entre os responsáveis maiores do futebol italiano e o Ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora, que esta quarta-feira trará mais definições sobre um eventual regresso do futebol em Itália.



A ser retomada a competição, naquela que é denominada a fase 2 da pandemia da covid-19, esta terá de estar em conformidade com as indicações tanto da FIFA como da UEFA, bem como da Federação Italiana de Futebol (FIGC), no que respeita ao cumprimento dos protocolos médicos para a proteção dos jogadores, bem como de todos os envolvidos na organização dos jogos.



Já na na última semana a FIGC emanou uma recomendação para que os clubes da Série A se concentrassem a 4 de maio, de forma a ser possível realizar um rastreio à covid-19 a todos os elementos dos plantéis, e só depois dos resultados negativos juntar as equipas nas suas atividades normais.

Quanto a jogos, as previsões mais otimistas apontam para as primeiras partidas a serem realizadas a 27 ou 28 de maio, altura em que estão previstas as meias-finais da Taça.



A série A italiana foi suspensa a partir de 10 de março devido à pandemia do novo coronavirus. Com 12 jornadas por cumprir a Juventus, do português Cristiano Ronaldo, lidera com 63 pontos, mais um que o principal rival, na luta pelo título, a Lazio e 9 que o Inter de Milão, 3º classificado.