Que jogatana em Turim, onde a Juventus derrotou o Inter Milão por 4-3, na terceira jornada da Serie A, num jogo em que começou por desperdiçar duas vantagens, entrou no último quarto de hora a perder, mas conseguiu uma derradeira remontada na reta final.

Adversária de Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, a Juve chegou ao intervalo a vencer por 2-1 com dois golos oferecidos por Bremer a Lloyd Kelly e Kenan Yldiz.

Pelo meio, Hakan Çalhanoglu marcou pelo Inter, ele que haveria de repor a igualdade aos 65 minutos. Pouco depois, Marcus Thuram adiantou os Nerazzurri pela primeira vez na partida, mas a história do encontro teria uma última reviravolta.

Já com João Mário em campo (entrou aos 79m), Kephren Thuram fez o 3-3 aos 83 minutos, e aos 90+1m o estreante Vasilije Adzic, atacante montenegrino de 19 anos, carimbou o triunfo da Vecchia Signora.

A Juventus mantém o registo perfeito neste arranque de época, liderando a Liga italiana com nove pontos, número que Nápoles, Cremonese e Roma ainda podem igualar, caso vençam os seus jogos neste fim de semana.

No encontro que abriu a terceira ronda, o Cagliari venceu o Parma por 2-0. A partida iniciou-se com uma dupla oportunidade para os Giallo Blu, travadas pelo guardião Elia Caprile, antes de Yerry Mina adiantar os Rossoblu aos 33 minutos. Na segunda parte, o Parma voltou a ameaçar marcar – acertou na barra aos 71 minutos – mas sofreu o segundo à entrada do derradeiro quarto de hora, por Felici.

Às 19h45 deste sábado arranca o Fiorentina-Nápoles.