Ciro Immobile. Na Lazio, é sempre ele.

Os laziale venceram esta tarde no terreno do Crotone, por 2-0, e o avançado italiano foi, como tantas outras vezes, a figura do encontro.

Logo aos 21 minutos, inaugurou o marcador, com assistência de Marco Parolo, e igualou Giuseppe Signori como o segundo melhor marcador da história do clube romano: ambos têm 107 golos.

Na segunda parte, aos 58 minutos, assistiu Joaquin Correa para o 2-0 final.

Nota ainda para Pedro Pereira: o lateral-direito emprestado pelo Benfica foi lançado no conjunto da casa ao intervalo.

Com este resultado, e à oitava jornada, a Lazio sobe à condição ao quinto lugar da Serie A, com 14 pontos, mas mais um jogo do que a concorrência. Já o Crotone é último, com apenas dois pontos.