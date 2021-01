A Lazio alcançou este domingo a quarta vitória consecutiva na Serie A, ao vencer na receção ao Sassuolo, por 2-1.

No Olímpico de Roma, marcaram para os laziale Milinkovic-Savic, aos 25 minutos, e Ciro Immobile, aos 71. Antes, logo aos seis, a formação visitante tinha-se adiantado no marcador graças a um golo de Caputo, a passe do antigo jogador do Benfica Djuricic.

Em Verona, o Hellas triunfou frente ao Nápoles, por 3-1.

Os napolitanos, com Mário Rui no banco, marcaram logo no primeiro minuto, por Lozano, mas depois só deu Hellas. Dimarco empatou aos 34m, Barak fez o 2-1 aos 62m e Zaccagni fechou as contas a dez minutos do fim.

Miguel Veloso, lesionado, não foi opção na equipa da casa.

Por sua vez, o Génova derrotou o Cagliari por 1-0. Mattia Destro, aos dez minutos, anotou o golo.