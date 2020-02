A Lazio ascendeu à liderança da Liga italiana por troca com a Juventus.

A equipa romana venceu em casa o Bolonha por 2-0, com golos apontados num curto intervalo de tempo.

Luis Alberto inaugurou o marcador aos 18 minutos a passe de Ciro Immobile e Joaquín Correa fez o segundo aos 21 minutos.

Na segunda parte, o Bolonha teve uma boa reação, mas viu dois golos serem invalidados pelo VAR. Primeiro por mão de Stefano Denswil e depois na sequência de um fora de jogo tirado a Rodrigo Palacio que anulou o remate certeiro posteriormente desferido por Stefano Denswil.

Com este resultado, a Lazio passa a somar 62 pontos na Serie A, mais dois do que a Juventus de Cristiano Ronaldo, cujo jogo desta ronda diante do Inter foi adiado devido ao coronavírus COVID-19.