O treinador do Bolonha, Sinisa Mihajlovic, foi eleito o melhor do mês de abril na Liga italiana.

Durante este período, o técnico sérvio esteve a realizar tratamento à leucemia de que padece desde 2019 e recebeu alta apenas na passada segunda-feira.

Mesmo sem a presença física de Mihajlovic, a equipa do Bolonha conseguiu um saldo positivo no último mês - três empates e duas vitórias - e subiu ao 13.º lugar da Serie A, com a permanência assegurada para 2022/23. O conjunto rossoblu empatou diante de Milan (0-0), Juventus (1-1) e Udinese (2-2), além de ter batido Sampdoria (2-0) e Inter (2-1).

Nas redes sociais, a Liga italiana destacou «o guerreiro dentro e fora do campo».