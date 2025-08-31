O campeão italiano, Nápoles, só conseguiu dobrar a resistência do Cagliari no último lance do encontro entre as duas equipas, pelo médio Zambo Anguissa, levando o Estádio Diego Armando Maradona ao delírio.

O único golo do jogo surgiu ao cabo de 20 remates dos napolitanos, seis deles enquadrados com a baliza defendida por Elia Caprile.

O Nápoles segue no grupo da frente da Serie A, ao lado da surpreendente Cremonese e da Roma, que este sábado venceu em Pisa, também por 1-0.

O argentino Matías Soulé, aos 55 minutos, fixou o resultado final, ele que, pouco depois, viu um golo ser-lhe anulado por mão na bola.

Parma e Atalanta empataram a uma bola, marcaram Mario Pasalic e Patrick Cutrone nos últimos minutos, enquanto o Bolonha derrotou o Como, de Cesc Fàbregas, por 1-0, num jogo resolvido por Orsolini aos 59 minutos, com um remate colocado.