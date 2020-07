A Roma de Paulo Fonseca deu este domingo um passo importante para garantir o apuramento direto para a Liga Europa, ao vencer na receção à Fiorentina, por 2-1.

Jordan Veretout, de penálti, deu vantagem à equipa orientada por Paulo Fonseca em cima do intervalo, aos 45 minutos.

No entanto, a resposta dos viola não demorou muito: aos 54 minutos, Pulgar assistiu Milenkovic e o defesa fez o empate.

A três minutos do fim, no entanto, Veretout dispôs de novo penálti e não desperdiçou, fazendo o 2-1 final.

Com este resultado, a Roma segue no quinto lugar da Serie A, com mais quatro pontos do que o Milan e a duas jornadas do fim da prova.

Em Verona, o Hellas, de Miguel Veloso (foi titular), foi goleado pela Lazio: 5-1 foi o resultado final.

O destaque da formação romana foi Immobile. O avançado italiano fez um hat-trick, ganhou uma vantagem de quatro golos para Ronaldo na luta pelo troféu de melhor marcador – tem agora 34. Além disso, Immobile igualou Lewandowski na luta pela Bota de Ouro.

Antes desse hat-trick, porém, até foi o Hellas a entrar melhor. Aos 38 minutos, Amrabat abriu o marcador de penálti.

Em cima do intervalo, Immobile respondeu da mesma moeda e no início do segundo tempo, aos 56m, Milinkovic Savic deu vantagem à Lazio.

Depois, Correa (63m) e Immobile (84m e 90+4m) construíram o resto da goleada.

Com este resultado, a Lazio segue no quarto lugar, com os mesmos 75 pontos da Atalanta. Já o Hellas Verona é nono, com 46.

Nos outros jogos do dia, o Bolonha venceu o Lecce, por 3-2, a Udinese triunfou em casa do Cagliari, por 1-0, e SPAL e Torino empataram a uma bola.