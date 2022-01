Os jogos da primeira liga italiana de futebol, a Serie A, vão ser adiados se um clube tiver um mínimo de nove casos positivos de covid-19. A medida foi aprovada esta sexta-feira pelo Comité Científico Técnico (CTS), organismo de assessoria ao Governo transalpino durante a pandemia.

O novo protocolo refere que o limite mínimo é de 35 por cento do plantel, o que na prática significa nove jogadores, já que cada clube conta com 25 atletas.

A decisão do CTS vem no seguimento do acordo alcançado na quarta-feira, na reunião entre o Governo central e as regiões italianas para a criação de regras «seguras e partilhadas» e para «dar certeza à continuidade da atividade desportiva» no país. No mesmo encontro estiveram as direções do Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) e da Liga italiana.

Esta definição de regras no campeonato italiano, associadas à covid-19, preenchem uma lacuna verificada em situações recentes. A 21.ª jornada, disputada entre domingo (9) e terça-feira (11) não teve qualquer jogo adiado, mas a 20.ª, disputada na passada quinta-feira, dia 6, teve quatro jogos adiados devido à covid-19.

Num desses jogos, e face à ausência de resposta da Serie A, o Inter de Milão apresentou-se no Estádio Renato Dall’Ara para defrontar o Bolonha, mas ficou sozinho no relvado, uma vez que as autoridades de saúde locais decretaram quarentena obrigatória para todos os membros da equipa do Bolonha, o que significava que a equipa não podia apresentar-se em campo para jogar com o Inter, mesmo que os regulamentos da Serie A o permitissem.

Além disso, e devido à covid-19, a Liga italiana já tinha anunciado a limitação da capacidade dos estádios para 5 mil espetadores, nos jogos da 22.ª e 23.ª jornadas, numa medida que entra em vigor este sábado, dia 15, que tem os jogos Sampdoria-Torino, Salernitana-Lazio e Juventus-Udinese, os primeiros da ronda 22.

Os jogadores que testarem positivo devem permanecer em isolamento, vigiados e controlados nos termos da legislação. Em contrapartida, os negativos com contacto de risco devem submeter-se a teste nos cinco dias imediatos e usar a máscara Ffp2, exceto quando pratiquem desporto.