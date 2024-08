O campeão Inter de Milão estreou-se na nova versão da Serie A com um empate diante do Génova, na tarde deste sábado, fora de casa (2-2). Vitinha foi titular pelos genoveses e Mehdi Taremi estreou-se pelos milaneses, como suplente utilizado.

Vogliacco marcou o primeiro golo da Serie A com uma jogada furtuita, na sequência de um livre indireto, aos 19 minutos. A bola bateu na barra e traiu Sommer.

Thuram fez o golo do empate aos 30 minutos, de cabeça, após cruzamento de Nicolò Barella. O mesmo Marcus Thuram fez a reviravolta aos 81 minutos, a culminar uma grande jogada de contra-ataque. Destaque para a assistência de Davide Frattesi.

Mas o bis do avançado francês não foi suficiente, porque Junior Messias viria a empatar de novo a partida, já aos 90+5'. Falhou a grande penalidade mas marcou na recarga, com oportunismo. O ex-AC Milan fez o antigo rival sofrer e fechou as contas num empate a duas bolas.