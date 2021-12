Antes da visita a Braga, o Estrela Vermelha alcançou este domingo a sexta vitória consecutiva no campeonato sérvio, ao vencer no terreno do Napredak, por 2-0.

Milan Rodic abriu o marcador logo aos cinco minutos e Aleksandar Katai fez o 2-0 final a dois minutos do intervalo.

Com este resultado, o Estrela Vermelha chega aos cinco pontos e iguala, à condição, o líder Partizan. O Napredak é quinto, com 27 pontos.

O Estrela Vermelha joga em casa do Sp. Braga na quinta-feira, na condição de líder do grupo, com mais um ponto do que os bracarenses.