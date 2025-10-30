A Federação de Futebol da Sérvia anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Veljko Paunovic para o cargo de selecionador.

O treinador, de 48 anos, foi despedido há menos de um mês do Oviedo, clube pelo qual garantiu a promoção à Liga espanhola na época passada. Contudo, resultados menos positivos no início da atual temporada conduziram à sua demissão.

Paunovic regressa assim, ao seu país natal, onde orientou as camadas jovens das seleções, tendo conquistado o Europeu sub-19 em 2013 e o Mundial sub-20 em 2014.

No imediato, terá como objetivo apurar a seleção sérvia para o play-off de acesso ao Mundial 2026. A Sérvia ocupa o terceiro lugar do Grupo K da qualificação, atrás da Albânia que é segunda, com menos um ponto, sendo que só os segundos classificados se apuram para o play-off.

A Sérvia visita a Inglaterra, a 13 de novembro e recebe a Letónia, a 16 de novembro, nos dois encontros restantes da fase de grupos de qualificação para o próximo Mundial.