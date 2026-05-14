O Estrela Vermelha conquistou a 30.ª Taça da Sérvia do seu historial depois de ter recuperado de uma desvantagem de dois golos na final frente ao Vojvodina, para a decidir nos penáltis. O português Tomás Händel concretizou uma das grandes penalidades.

Ao intervalo do encontro disputado esta quarta-feira em Loznica, o Vojvodina vencia por 2-0, pelos golos de Kornel Szucs [2m] e Milutin Vidosavljevic [35m], margem que o internacional austríaco Marko Arnautovic encurtou no início do segundo tempo [53m].

O Estrela Vermelha teve de esperar até ao minuto 90+7 para anular a desvantagem no resultado, pelo ex-Gil Vicente Rodrigão, que tinha entrado pouco antes no jogo.

Após o 2-2, Tomás Händel também foi lançado nos encarnados, antes de um prolongamento que não trouxe qualquer golo.

Seguiu-se o desempate por penáltis, onde o Estrela Vermelha, com Matheus [ex-Sp. Braga] na baliza, foi mais eficaz, tendo vencido por 5-4. Händel converteu uma das grandes penalidades, tal como o ex-Vitória e Farense, Bruno Duarte.

A conquista da Taça permite ao Estrela Vermelha completar a “dobradinha” esta temporada, depois de, em abril, se ter sagrado campeão sérvio pela nona temporada consecutiva.