Mladen Zizovic, treinador do Radnički Kragujevac, equipa da primeira divisão da Sérvia, morreu em pleno jogo.

O técnico de 44 anos colapsou por volta do minuto 20 do jogo fora de casa com Mladost Lucani (o conjunto anfitrião vencia por 2-0), foi assistido e levado para um hospital, mas morreu ainda durante o transporte na ambulância. Ao receber a notícia, o árbitro encerrou a partida por volta dos 40 minutos.

Ato contínuo, jogadores e elementos do staff de ambas as equipas levaram as mãos à cabeça e deitaram-se no relvado, num momento de profundo choque generalizado.

Natural da Bósnia, Mladen Zizovic deixa três filhos órfãos.

O Radnički Kragujevac tem dois portugueses no plantel: António Gomes (ex-Oliveirense) e Alfa Baldé (ex-FC Porto e Benfica), que estava em campo.