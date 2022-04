Sevilha e Cádiz empataram na noite desta sexta-feira a um golo, no duelo da Andaluzia que abriu a 34.ª jornada da primeira liga espanhola de futebol.

Numa noite que foi especial para Jesús Navas, já um histórico jogador do Sevilha e que realizou o jogo número 600 pelo clube, foi mesmo a equipa da casa a adiantar-se no marcador, por Youssef En-Nesyri, de cabeça, após canto de Rakitic, aos sete minutos.

O empate aconteceu já na segunda parte e num belo golo de livre direto, apontado por Lucas Pérez, aos 66 minutos.

Com este resultado, o Sevilha isola-se à condição no segundo lugar, com 64 pontos, mais um do que o Barcelona que, se vencer o Maiorca no domingo, pode isolar-se na vice-liderança. O Atlético de Madrid pode igualar o Sevilha, caso vença o Athletic Bilbao este sábado.

Já o Cádiz somou um ponto na luta pela permanência e é 17.º, com 32 pontos, os mesmos do 16.º, o Maiorca. Contudo, pode cair para a zona de descida caso o Granada, 18.º e antepenúltimo com 30 pontos, vença o Celta de Vigo no domingo.