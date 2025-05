O Sevilha garantiu esta terça-feira a manutenção na Liga, depois de bater o Las Palmas de Dário Essugo e Fábio Silva, por 1-0, em jogo referente à 36.ª jornada da Liga.

Álvaro Pascual, assistido por Lucien Agoumé, marcou o golo solitário da partida.

O português Dário Essugo foi lançado aos 51 minutos e esteve em campo até ao final da partida. Fábio Silva continua lesionado e não foi opção.

Com esta derrota, o Las Palmas soma a quarta derrota consecutiva e complicou as contas para a manutenção. Encontram-se atualmente em 19.º, penúltimo, com 32 pontos, menos três e mais um jogo que o Alavés, primeira equipa em zona segura.

Por outro lado, o Sevilha garantiu a manutenção na La Liga e encontra-se em 14.º, com 41 pontos.

