Jesús Corona e Julen Lopetegui reencontram-se agora no Sevilha, depois de terem trabalhado juntos no Dragão. Na conferência de imprensa desta manhã, depois do anúncio da chegada do internacional mexicano, o técnico dos blanquirrojos admitiu que Tecatito pode estrear-se já no próximo jogo.

«Ele vem para nos ajudar em várias posições. Conhecemo-lo bem e esperámos que ele esteja aqui amanhã para ajudar. Jogou 45 minutos no outro dia, mas vamos esperar por amanhã para tomar as decisões necessárias. Fisicamente está disponível. Há seis anos era mais jovem, como todos os outros, mas teve uma boa evolução e está numa boa idade. Estamos felizes com a sua chegada e ele está muito animado», disse Lopetegui.

Corona chegou ao FC Porto em 2015/16, quando o técnico espanhol orientava os azuis e brancos. Rubricou um contrato válido até 2025 com o Sevilha e vai vestir a camisola nove que pode ser usada nos oitavos de final da Taça do Rei, este sábado, no dérbi ante o Betis.