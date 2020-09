O médio Ivan Rakitic decidiu colocar um ponto final na sua carreira na seleção da Croácia.

«Despedir-me da selecção nacional é a decisão mais difícil da minha carreira, mas senti que era o momento», informou o jogador de 32 anos em comunicado.

O médio, que trocou o Barcelona pelo Sevilha neste verão, fez o último jogo pelo seu país a 13 de outubro do ano passado, diante do País de Gales, em jogo da qualificação para o Euro2020. Recentemente, tinha falhado o jogo diante de Portugal, a contar para a Liga das Nações, por opção.

Ivan Rakitic vestiu a camisola da seleção croata por 106 ocasiões e apontou 15 golos. No palmarés, conta com uma medalha de vice-campeão do mundo, em 2018, na Rússia.