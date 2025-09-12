O avançado português André Silva marcou um dos golos do empate do Elche na visita ao Sevilha (2-2), na noite desta sexta-feira, no jogo que abriu a quarta jornada da liga espanhola.

Com Martim Neto e André Silva no onze inicial, o Elche ficou em desvantagem aos 28 minutos, com Isaac Romero a dar vantagem ao Sevilha.

Na segunda parte, André Silva, assistido por Martim Neto, fez o 1-1 aos 54 minutos, marcando frente ao clube que representou em 2018/19, por empréstimo do Milan.

O golo de André Silva, assistido por Martim Neto:

Ao minuto 70, Rafa Mir fez o golo da reviravolta, mas o Sevilha ainda conseguiu o empate por Peque, que estava há pouco mais de cinco minutos em campo quando, ao minuto 85, fez o 2-2 no marcador.

Com este resultado, o Elche, treinado por Eder Sarabia, segue sem derrotas no campeonato e com seis pontos, fruto de uma vitória e três empates. O Sevilha, treinado por Matías Almeyda, soma agora quaro pontos.