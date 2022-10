O clima no Sevilha está a aquecer. O conjunto treinado por Julen Lopetegui perdeu no sábado, na receção ao Atlético de Madrid (2-0), e o antigo técnico do FC Porto foi muito contestado pelos adeptos, que o assobiaram e até mostraram lenços brancos, a pedirem a demissão, já que a equipa conquistou apenas cinco pontos em 21 possíveis no campeonato.

Esta manhã, o Sevilha B defrontou o Atlético Sanluqueño, nas mesmas instalações onde treina a equipa principal. Os adeptos viram alguns jogadores da equipa A no centro de treinos e envolveram-se num «bate boca», com o ex-Sporting Marcos Acuña no centro da confusão.

O argentino pegou-se com alguns dos adeptos presentes nas bancadas para ver o Sevilha B, mas, depois de um momento de tensão, foi rapidamente acalmado por alguns companheiros.

Ora veja: