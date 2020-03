A Liga Suíça de Futebol (SFL) confirmou, esta segunda-feira, o adiamento dos campeonatos da primeira e segunda ligas até ao próximo dia 23 de março, fruto do surto do coronavírus.

Depois de ter anunciado, na sexta-feira, o cancelamento da 24.ª jornada das duas divisões para uma data a definir, a SFL prolongou, por cerca de três semanas, a inatividade nas duas provas.

Além das competições principais de futebol, as jornadas finais do campeonato suíço de hóquei no gelo, uma das principais modalidades no país, foram suspensas até 15 de março.

«Nesta segunda-feira, a SFL e os seus 20 clubes debateram intensamente as diversas soluções e decidiram suspender os campeonatos até 23 de março e o início da pausa para as seleções nacionais. Após a 24.ª jornada, as 25.ª, 26.ª e 27.ª também são adiadas para datas a serem definidas», refere a SFL, em comunicado.

No entanto, a SFL ressalva que, se a medida do Conselho Federal do país de proibir com efeitos imediatos todas as manifestações com «mais de mil pessoas até 15 de março de 2020» for alterada, «o campeonato será retomado imediatamente».

A possibilidade de realização de jogos à porta fechada também foi discutida, mas «os clubes decidiram opor-se a essa possibilidade por razões económicas e porque ainda existem datas alternativas suficientes», sublinha, ainda, a SFL.