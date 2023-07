O antigo guarda-redes Shaka Hislop provocou um enorme susto na última madrugada, ao desmaiar em direto na ESPN, na antevisão do encontro de preparação entre Real Madrid e Milan (triunfo merengue por 3-2), na Califórnia.

Durante o pré-jogo, o ex-internacional por Trindade e Tobago caiu desamparado no relvado e foi imediatamente socorrido pelo apresentador Dan Thomas, antes de a emissão ter sido cortada.

Já no intervalo do encontro, o apresentador deu «boas notícias». «Ele está consciente, está a falar. É muito cedo para fazer qualquer tipo de diagnóstico, mas o importante é que o Shaka está consciente e também falámos com a família dele.»

Shaka Hislop, de 54 anos, fez carreira nos EUA e Inglaterra, tendo representado clube como Reading, Newcastle, West Ham ou Portsmouth.